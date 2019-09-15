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Боксер сборной Украины: «Организация турнира в Екатеринбурге отличная»

15 сентября 2019, 20:45

Боксер сборной Украины Марат Григорян заявил, что его команда приехала на чемпионат мира в Екатеринбурге, чтобы встретиться с лучшими соперниками, а политика спортсменов не касается.

— Организация турнира в Екатеринбурге отличная. Гостиница, проживание — все, что нужно, — цитирует Григоряна РИА «Новости». — Если бы что-то было не так, я бы вам сказал. Никто от приезда в Россию нас не отговаривал. Политика спортсменов не касается — мы приехали сюда боксировать с лучшими соперниками. Раз выступаем на чемпионате мира, значит и мы лучшие. Политика тут не при чем.

Турнир проходит в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября, спортсмены оспаривают восемь комплектов медалей.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190915/1558712317.html

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