Боксер сборной Украины: «Организация турнира в Екатеринбурге отличная»

Боксер сборной Украины Марат Григорян заявил, что его команда приехала на чемпионат мира в Екатеринбурге, чтобы встретиться с лучшими соперниками, а политика спортсменов не касается.

— Организация турнира в Екатеринбурге отличная. Гостиница, проживание — все, что нужно, — цитирует Григоряна РИА «Новости». — Если бы что-то было не так, я бы вам сказал. Никто от приезда в Россию нас не отговаривал. Политика спортсменов не касается — мы приехали сюда боксировать с лучшими соперниками. Раз выступаем на чемпионате мира, значит и мы лучшие. Политика тут не при чем.

Турнир проходит в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября, спортсмены оспаривают восемь комплектов медалей.