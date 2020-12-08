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В женской сборной России по бобслею выявлены два случая коронавируса

8 декабря 2020, 16:49
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Женская сборная России по бобслею не была допущена до участия в этапах Кубка мира в австрийском Игльсе, которые пройдут в декабре, сообщает ТАСС.

«Наша женская бобслейная команда, к моему большому сожалению, вынуждена пропустить и два австрийских этапа Кубка мира. Две спортсменки заразились коронавирусом, а еще две контактировали с заболевшими. Поэтому отстранены на 10 дней», — сказала президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

Ранее мужская и женская сборные России по бобслею из-за карантина вынуждены были пропустить ноябрьские этапы Кубка мира, которые проходили в латвийской Сигулде.

Этапы Кубка мира по бобслею и скелетону пройдут в Игльсе с 11 по 13 декабря и с 18 по 21 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10201987

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