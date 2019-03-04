Россия стала восьмой в смешанной эстафете на чемпионате мира по бобслею и скелетону

Команда Германии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по бобслею и скелетону в канадском Уистлере. Немцы показали результат 3 минуты 31,85 секунды. Вторыми финишировали канадцы о отставанием 0,15 секунды, третими - американцы с отставанием 0,64 секунды.

Сборная России в составе Никиты Трегубова, Елены Никитиной, двойки Надеждый Сергеевой и двойки Максима Андрианова заняла восьмое место, уступив 6,56 секунды.

Соревнования проводятся в четырех заездах - по одному в скелетоне (у мужчин и женщин) и по одному в бобслее (двойки у женщин и двойки у мужчин).