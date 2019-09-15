Олимпийская чемпионка из Канады обвинила тренера в насилии и решила выступать за США

Двукратная олимпийская чемпионка по бобслею канадка Кайли Хамфрис обвинила главного тренера национальной команды Тодда Хейса в насилии. По словам 34-летней спортсменки, по ходу сезона-2017/18 он подвергалась эмоциональному, словесному и умственному насилию. Хамфрис направила заявление в суд и приняла решение выступать за сборную США.

— Более часа я подвергалась словесным оскорблениям личного и профессионального характера. Это происходило в общественном месте, и за этим наблюдали люди, — приводит слова Хамфрис Inside the Games. — Я заплакала от обиды, разочарования и удивления от того, что он сказал.

Я теряю свою карьеру и делаю шаг вперед. У меня достаточно смелости и сил подняться и сделать заявление. Мне надо вернуться в свое лучшее состояние и стать той спортсменкой, которой могу быть. Хочу пойти туда, где безопасно и где я могу продолжить карьеру.

К сожалению, речь не идет о сборной Канады. Я сделал все что могла, но я не смогу вернуться к работе там, где не чувствую себя в безопасности.

Это было самое трудное испытание в моей жизни. Однако все должны знать, что выступление за Канадуи победа на Олимпиаде остануться главным моментом в моей карьере.