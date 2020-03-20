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Источник: чемпионат России не будет отменен и пройдет в Сочи 23-24 марта

20 марта 2020, 21:08
Надежда Сергеева и Елена Мамедова. Фото Федерация бобслея и скелетона России.
Надежда Сергеева и Елена Мамедова. Фото Федерация бобслея и скелетона России.
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Федерация бобслея России не будет отменять чемпионат России по бобслею и скелетону в Сочи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что сроки соревнований будут сокращены: соревнования пройдут 23-24 марта.

При этом в случае ухудшения ситуации или ужесточения мер по противодействию распространению коронавируса, соревнования могут быть отменены в любой момент.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения. Большая часть соревнований отменена или перенесена.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200320/1568926414.html

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