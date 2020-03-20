Источник: чемпионат России не будет отменен и пройдет в Сочи 23-24 марта

Федерация бобслея России не будет отменять чемпионат России по бобслею и скелетону в Сочи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что сроки соревнований будут сокращены: соревнования пройдут 23-24 марта.

При этом в случае ухудшения ситуации или ужесточения мер по противодействию распространению коронавируса, соревнования могут быть отменены в любой момент.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения. Большая часть соревнований отменена или перенесена.