Юлия Журавок: "Я очень хороший стрелок, но недостаточно быстрый лыжник"

Украинская биатлонистка Юлия Журавок заявила, что рада второму месту в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Минске. 24-летняя спортсменка допустила один промах.

- Индивидуальная гонка - это мое соревнование, - приводит слова Журавок официальный сайт IBU. - Я очень хороший стрелок, но недостаточно быстрый лыжник для того, чтобы подниматься на подиум в других дисциплинах. К счастью, я сохранила свои нервы и сумела финишировать впереди конкурентов. Я действительно счастлива.

Журавок занимает 79-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 21 очко.

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