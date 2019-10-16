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Яркая форма сборной России в новом сезоне. Фото

16 октября 2019, 17:16

Twitter СБР опубликовал фотографии формы сборной России, в которой будут выступать биатлонисты в новом сезоне. Пресс-служба союза уточнила, что качество материалов стало еще лучше. Кубок мира-2019/20 стартует 30 ноября.

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