Решение по российской биатлонистке Маргарите Васильевой станет известно 4 или 5 марта, заявил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

- Решение по Васильевой ждем 4-5 марта, без него взять на чемпионат мира мы ее не можем, - цитирует Драчева ТАСС.

Ранее стало известно, что россиянка отправится на чемпионат мира, если избежит дисквалификации за пропуск допинг-тестов.

В состав женской сборной России на турнир вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

Чемпионат мира пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде (Швеция).

Новая попытка суицида российского биатлона. К чему может привести дело Васильевой.