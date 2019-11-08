Владимир Драчев: «Не сомневаюсь, что в сборной скоро будет сумасшедшая конкуренция»

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в интервью пресс-службе ОКР рассказал о задачах сборной России на сезон и составе команды.

— Сегодня Министерство спорта РФ утвердило на должность главного тренера сборной Анатолия Хованцева. С учетом того, что и в прошлом сезоне он выполнял эти функции, пусть и неофициально, назначение чисто техническое?

— Я бы сказал по-другому, — приводит слова Драчева пресс-служба ОКР. — Анатолий Николаевич изначально приходил именно на должность главного тренера, но в первый год работы в силу разных обстоятельств не получилось на эту должность его назначить. Сейчас произошло то, чего мы хотели.

— Состав на первые три этапа Кубка мира определится по итогам сбора в Тюмени?

— Примерно мы его уже представляем — видно же, как спортсмены работают. Но подтвердить уровень им все равно нужно на тестовых стартах. Кроме того, надо учитывать, что в международном календаре добавилось очень много эстафет. В этом сезоне на Кубке мира будет всего три 15-20 километровые гонки, а эстафет только на первом этапе — четыре. Поэтому составы команд будут определяться именно с учетом эстафет. Хочу подчеркнуть, что в этом году совсем другая команда. Мы видим, как ребята тренируются, насколько они готовы уже сейчас. И с каждым сбором готовность все лучше и лучше.

— Есть конкретные задачи на сезон по призовым местам на Кубке мира, количеству побед?

— Основная задача — успешно выступить на чемпионате мира. Именно по нему нас оценивают. Мы хоть все Кубки мира выиграем, но, если на чемпионате мира не будет медалей, нас по головке не погладят. Разумеется, будем стараться на чемпионате мира выступить лучше, чем в прошлом году. У нас и девочки очень сильно выросли, и Саша Логинов улучшает результаты с каждым стартом, и Матвей Елисеев. Не сомневаюсь, что в сборной скоро будет сумасшедшая конкуренция.