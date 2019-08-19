Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на довыборы в Госдуму

Свердловский областной суд 21 августа рассмотрит административный иск кандидата на довыборы в Госдуму от партии «Справедливая Россия» Алексея Коровкина об отмене регистрации на выборах его соперника, кандидата от «Единой России» Антона Шипулина, сообщает «РИА Новости». Ранее избирком заявил, что олимпийский чемпион Сочи скрыл ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей.

«Административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы 7 созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу Антона Шипулина будет рассмотрен Свердловским областным судом 21 августа в 14.00 (12.00 мск)», — говорится в сообщении.

— Командой кандидата Алексея Коровкина, его избирательным штабом было принято такое решение, иск такой был подан в областной суд в пятницу вечером, — сказал руководитель свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов. — В основе его лежит требование об отмене регистрации Антона Шипулина на основании представленной избирательной комиссией информации о зарегистрированных кандидатах... Все почему-то обнаружили, что он там утаил 13 миллионов, но это не является чем-то запретным. Это, скорее, просто для избирателей информация, что он вот так сделал. А основанием является наличие у него в собственности, в управлении иностранных акций немецкого Commerzbank.

Мы знаем, что Шипулин подал объяснение в избирательную комиссию и объяснил, что при выдвижении он не указал эту информацию по каким-то причинам, но потом он об этом узнал и до момента регистрации якобы произвел отчуждение этих акций. У нас есть все основания сомневаться в этом, поскольку раз уже человек один раз предоставил недостоверные сведения, то он может и второй раз сделать так. Поэтому мы считаем, что суд должен по существу рассмотреть все эти обстоятельства и принять решение.