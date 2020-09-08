Старший тренер женской сборной России Шашилов получил травму на сборах

8 сентября в Тюмени во время тренировочного занятия старший тренер женской сборной Михаил Шашилов получил травму ключицы, сообщает пресс-служба СБР. Ему придется на несколько дней покинуть расположение национальной команды для получения углубленной медицинской помощи.

— Михаилу Викторовичу предстоит операция. Желаем ему скорейшего и полного выздоровления, — сказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров . — Отсутствие старшего тренера не должно сказаться на подготовке к летнему чемпионату страны — мы рассчитываем, что Шашилов вернется в строй уже через несколько дней.

Летний чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 19 по 22 сентября.