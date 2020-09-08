Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делам российских биатлонисток в октябре или ноябре

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в конце октября — начале ноября. Об этом сообщил адвокат спортсменок Алексей Панич. В августе было объявлено, что CAS вынесет вердикт в начале сентября.

«К нашему сожалению, мы получили новое уведомление CAS, согласно которому срок для подготовки решений в отношении Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в очередной раз был продлен, — цитирует адвоката ТАСС. — Срок продлевается уже в третий раз, что не может не разочаровывать, — сказал Панич. — Мы рассчитывали на то, что при всей сложности дел, шести месяцев будет вполне достаточно для подготовки решений. Теперь мы вынужден ждать еще два месяца, решения следует ожидать в конце октября — начале ноября. Надеемся, что увеличение срока изготовления решений не используется для оказания давления на арбитров».

Зайцева, Романова и Вилухина в конце 2017 года были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх по обвинению в нарушении антидопинговых правил, их результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи были аннулированы.