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Смешанная эстафета на чемпионате Украины по биатлону прошла без стрельб

28 декабря 2020, 16:53
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28 декабря в Буковеле состоялась смешанная эстафета на чемпионате Украины по биатлону, сообщает портал Biathlon.com.ua.

Из-за требований безопасности было принято проводить гонку без стрельб на огневом рубеже. Четверо участников по очереди просто проехали положенную дистанцию, и так определили победителя.

Как заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, позади стрельбища находится подъемник для отдыхающих курорта. Подрядчик обещал сделать стену, но не успел в положенный срок.

Выиграла сборная Харьковской области, которая на 38 секунд опередила Черниговскую, третьими стали представители Сумщины, проигравшие 41 секунду.

Дополнительная информация:

https://www.biathlon.com.ua/comments/10785-chu-2020.-rezulytati-smeshannoy-estafeti

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