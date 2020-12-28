Смешанная эстафета на чемпионате Украины по биатлону прошла без стрельб
28 декабря в Буковеле состоялась смешанная эстафета на чемпионате Украины по биатлону, сообщает портал Biathlon.com.ua.
Из-за требований безопасности было принято проводить гонку без стрельб на огневом рубеже. Четверо участников по очереди просто проехали положенную дистанцию, и так определили победителя.
Как заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, позади стрельбища находится подъемник для отдыхающих курорта. Подрядчик обещал сделать стену, но не успел в положенный срок.
Выиграла сборная Харьковской области, которая на 38 секунд опередила Черниговскую, третьими стали представители Сумщины, проигравшие 41 секунду.
Дополнительная информация:
https://www.biathlon.com.ua/comments/10785-chu-2020.-rezulytati-smeshannoy-estafeti
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