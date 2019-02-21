"Скорострельность помогла". Павлова - о победе в сингл-миксте на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что завоевать первое место в сингл-миксте на чемпионате Европы ей помогла быстрая стрельба. Вместе с 25-летней спортсменкой золото выиграл олимпийский чемпион-2014 Дмитрий Малышко.

- Ходом чувствовала себя уверенно, спасибо сервису и тренерам, - сказала Павлова в эфире канала "Матч Арена". - Я завалила лежку, сделала поправку, но не понимала, куда идут выстрелы. Пришлось отыгрывать ногами. Прости, Дима, я пыталась.

На старте мне наступили на лыжи. Это быстрая гонка: надо было быстро проходить дистанцию, быстро и четко стрелять. Скорострельность помогла. Почему поставили меня? Из-за скорострельности и того, что я чувствую себя уверенно на коротких дистанциях.

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