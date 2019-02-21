Швеция выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы, Россия - четвертая

Сборная Швеции по биатлону выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы в Минске. Шведы показали результат 1 час 05 минут 16,0 секунды. Второе место заняла команда Германии (отставание 17,1 секунды) третье - Белоруссия (29,8).

Россия стала четвертой (47,3): в составе команды бежали Виктория Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев и Максим Цветков.

Биатлон

Минск (Белоруссия)

Открытый чемпионат Европы

Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км

1. Швеция (Эмма Нильссон, Мона Брорссон, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) - 1:05.16,0 (0 шт. кругов + 8 доп. патронов)

2. Германия (Надин Хорхлер, Янина Хеттих, Лукас Фрацшер, Филипп Хорн) - отставание 17,1 (0 + 6)

3. Белоруссия (Динара Алимбекова, Анна Сола, Роман Елетнов, Сергей Бочарников) - 29,8 (0 + 6)

4. Россия (Виктория Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев, Максим Цветков) - 47,3 (0 + 6)

5. Норвегия (Каролин Кноттен, Йенни Энодд, Фредрик Йессбакк, Александр Андерсен) - 1.19,8 (0 + 5)

6. Болгария (Даниэла Кадева, Эмилия Йорданова, Димитар Герджиков, Красимир Анев) - 1.30,0 (0 + 6)

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