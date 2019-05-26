Шипулин одержал победу на праймериз по довыборам в Госдуму

Олимпийский чемпион-2014 по биатлону Антон Шипулин победил на праймериз "Единой России" по довыборам в Госдуму по Серовскому округу, сообщает URA.ru со ссылкой на источник в партии.

- По Госдуме с большим отрывом набирает голоса Шипулин. По предварительным данным, он набирает около 70 процентов. Окончательные итоги представим завтра с утра, - приводит издание слова первого заместителя председателя Заксобрания Свердловской области Виктора Шептия.

Напомним, Шипулин завершил карьеру в декабре 2018 года. Он также является чемпионом мира-2017 в эстафете.

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