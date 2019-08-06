СБР подтвердил, что Подчуфарова возобновит карьеру

Союз биатлонистов России (СБР) в своем официальном Twitter подтвердил, что Ольга Подчуфарова возобновит карьеру. Спортсменка объявила о завершении карьеры год назад.

– Ольга Подчуфарова решила возобновить карьеру, – говорится в сообщении СБР. – Победительница этапа Кубка мира и призер чемпионата мира планирует выступить на чемпионате и Кубке России в предстоящем сезоне.

"Она может попасть в сборную уже в этом сезоне". Как Подчуфарова будет возвращаться в большой биатлон