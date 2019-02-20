Самуэльссон назвал себя другом России

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отметил, что рад приехать на чемпионат Европы в Минск, несмотря на то, что Белоруссия является дружественной страной для России. Ранее швед выступал категорически против выступлений российских биатлонистов в Кубке мира, а также бойкотировал этап в Тюмени.

- Я реально люблю Минск. Здесь было мое первое международное выступление, мне приятно вернуться сюда, - приводит "РИА Новости" слова Самуэльссона. - Здесь крутая атмосфера. Да, я знаю, что Белоруссия - дружественная страна по отношению к России, но я тоже друг России.

В индивидуальной гонке Самуэльссон занял 27-е место, допустив 7 промахов.

- Выступление? Я недоволен. Моя стрельба была плохой, я могу лучше, - заявил швед. Я не ездил на этапы Кубка мира в США и Канаду. Очень большие перелеты и возможность заболеть, поэтому мы приехали на чемпионат Европы. Это же хорошо – провести еще пару гонок перед чемпионатом мира. Главная причина, почему я здесь, это подготовка к мировому первенству. Но, конечно, всегда хочется победить, когда выходишь на гонку. Но для меня это не особо удачный день.