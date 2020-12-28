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Победный финиш России в биатлоне. Первый с февраля

28 декабря 2020, 22:36
Евгения Павлова встречает Матвея Елисеева после победы в Рождественской гонке. Фото Twitter
Евгения Павлова встречает Матвея Елисеева после победы в Рождественской гонке. Фото Twitter
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Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев одержали победу в Рождественской гонке.

Россияне стартовали с преимуществом в девять секунд от команды Германии и уверенно добились успеха, зайдя на два круга штрафа на восьми рубежах.

На Кубке и чемпионате мира россияне не поднимались на подиум 39 гонок подряд, с февраля этого года.

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