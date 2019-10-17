Российская биатлонистка Сабитова будет выступать за сборную Белоруссии

Российская биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за сборную Белоруссии, сообщил ТАСС.

22-летняя биатлонистка никогда не входила в состав национальной сборной и не представляла Россию на международных стартах. На последнем чемпионате страны она выступила в одной личной гонке — в спринте, в котором заняла 44-е место. Теперь смену спортивного гражданства должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU).

Ранее стало известно, что сменить спортивное гражданство собирается и бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете Ольга Подчуфарова.