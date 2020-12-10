Куклина сообщила о возобновлении тренировок
10 декабря 2020, 17:32
Российская биатлонистка Лариса Куклина в своем Instagram рассказала, что приступила к тренировкам. 29-летняя спортсменка восстановилась после растяжения мышцы, которое получила 28 ноября в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.
«К тренировке готова. Плечо все мое затейпировали. Надеюсь, все хорошо будет с ним», — написала Куклина.
8 декабря стало известно, что Куклина сможет выступить на ближайших этапах Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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