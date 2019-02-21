"Помог олимпийский опыт". Алимбекова - о бронзе в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка-2018 Динара Алимбекова заявила, что в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Минске ей пригодился опыт, полученный в Пхенчане. 23-летняя представительница Белорусси завоевала бронзу в этой дисциплине.

- Сегодня мне очень помог мой олимпийский опыт, - приводит слова Алимбековой официальный сайт IBU. - Это была оличная гонка при фантастической атмосфере. Это медаль для нашей страны!

Алимбекова занимает 66-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 35 очков.

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