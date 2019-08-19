Подчуфарова сообщила, что к ней вернулись силы и желание заниматься биатлоном

Бронзовый призер чемпионата мира Ольга Подчуфарова решила вернуться в биатлон, поскольку ей удалось обрести силы и мотивацию вновь соревноваться после преодоления череды проблем, заставивших ее приостановить карьеру.

Возвращение 27-летней Подчуфаровой в профессиональный спорт должно состояться на чемпионате России по летнему биатлону, который пройдет в середине сентября в Чайковском Пермского края.

— В целом я пока достаточно сдержана в комментариях на тему предстоящего сезона, потому что есть идеальная картина мира, а есть реалистичное к ней отношение, — цитирует ТАСС Подчуфарову. — Если я для себя приняла такое решение, значит нахожу в себе силы, желание и мотивацию ввязаться в это еще раз, пройти весь путь сначала, понимая при этом, сколько работы предстоит. В отличие от прошлого года, когда была абсолютно выгоревшей из-за целого кома проблем и усталости и не могла найти в себе внутренних сил выкарабкиваться из той ямы.

Желание пришло постепенно, был ряд событий, которые подталкивали в течение всей зимы, но я их скорее игнорировала. Было больше вопросов к себе, чем ответов. Весной тренер обозначил график сборов московской спортшколы в июне-июле, спросил, заказывать ли на меня место. Я чисто теоретически согласилась, ну и дальше пошло-поехало: из идеи «посмотреть, каким будет состояние» все очень стихийно перешло в стандартные две тренировки ежедневно.