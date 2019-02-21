Павлова и Малышко выиграли золото в сингл-миксте на чемпионате Европы

Российские биатлонисты Евгения Павлова и Дмитрий Малышко стали первыми в сингл-миксте на чемпионате Европы, который проходит в Минске. Они показали результат 36 минут 30,0 секунды, использовали 9 дополнительных патронов и пробежали 1 штрафной круг.

Второе место заняла команда Швеции (отставание - 20,6 секунды). Бронзу завоевала Франция (29,0 секунды).

Биатлон

Минск (Белоруссия)

Открытый чемпионат Европы

Синглмикст

1. Россия (Евгения Павлова, Дмитрий Малышко) - 36.30,0 (1 шт. круг + 9 доп. патронов)

2. Швеция (Анна Магнуссон, Йеспер Нелин) - отставание 20,6 (0 + 6)

3. Франция (Лу Жанмонно Лоран, Аристид Бегю) - 29,0 (0 + 6)

4. Норвегия (Рагнхиль Фемстейневик, Эннре Стремсхейм) - 49,6 (3 + 9)

5. Германия (Анна Вайдель, Маттиас Дорфер) - 57,5 (0 + 13)

6. Швейцария (Селина Гаспарин, Йоша Буркхальтер) - 1.00,6 (1 + 7)

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