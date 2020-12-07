Павлова и Елисеев представят Россию на «Рождественской гонке»

Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев примут участие в «Рождественской гонке», которая пройдет в Рупольдинг, информирует сайт СБР.

Ранее соревнования проходили на стадионе «Шальке» в Гельзенкирхене, а в этом году из-за коронавируса гонка перенесена в Рупольдинг.

Соревнования смешанных пар пройдут на «Химгау-Арене» 28 декабря.

Первоначально организаторы хотели видеть от России Юрлову-Перхт и Логинова, но Екатерина взяла перерыв в карьере из-за беременности, а Александр отказался.

?Любопытно, что участником первой в истории «Рождественской гонки» в 2002 году был президент СБР Виктор Майгуров (второе место вместе с Альбиной Ахатовой), а последним российским победителем этого коммерческого старта был в 2017 году тренер женской сборной Алексей Волков (в паре с Юрловой-Перхт).