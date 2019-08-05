Ольга Подчуфарова: "Готовлюсь к зиме, попробую отобраться в какую-нибудь команду"

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова дала понять, что планирует вернуться в биатлон и постарается отобраться в сборную. Победительница и призер этапов Кубка мира объявила о завершении карьеры в 2018 году.

– Готовлюсь к зиме, тренируюсь, – сказала Подчуфарова в беседе с биатлонистом Тимофеем Лапшиным, опубликованной на его YouTube-канале. – Попробую зимой посоревноваться. А может, и нет. Никто не знает. Наверное, буду бегать чемпионат и Кубок России. Попытаюсь отобраться в какую-нибудь команду. Смотрю состояние. Если попрет, то попрет. Если нет, будем дальше тренироваться.У меня все хорошо, все классно.