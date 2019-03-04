Никита Поршнев: "Латыпов сообщил мне, что тоже едет на чемпионат мира по биатлону"

Российский биатлонист Никита Поршнев, победивший в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде в Красноярске, рассказал корреспонденту "СЭ", что его партнер по команде Эдуард Латыпов отправится вместе с ним на чемпионат мира в шведский Эстерсунд.

– Сегодня говорил с президентом федерации, он сказал – надо пробежать здесь еще спринт и гонку преследования, и после мы с Эдуардом Латыповым уезжаем, – сказал Поршнев.

– Латыпов тоже едет в Эстерсунд?

– Да, он так мне сказал. Кажется, 8 марта должны вместе уехать.

В Союзе биатлонистов России "СЭ" сообщили, что вопрос с приглашением Латыпова на чемпионат мира пока окончательно не решен. Ясность наступит 6 марта. (Егор Бычков)

Состав сборной России на чемпионат мира – здесь.