"Надо более стабильно бежать". Елисеев - о смешанной эстафете на чемпионате Европы

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что должен более стабильно бежать по трассе. 25-летний спортсмен не допустил ни одного промаха. Российская команда заняла 4-е место.

- Если выходишь на старт, то работаешь по максимуму, - сказал Елисеев в эфире канала "Матч ТВ". - Я пытался это сделать, но не очень получилось. Стрельба? Я достаточно агрессивно работаю на стойке. Работал в своем ритме и не смотрел на соперников.

Почему недоволен? Надо было более стабильно бежать ходом. Бросился в начале - под конец чуть-чуть не хватило. Замена Старых? От этого не было психологической напряженности.

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