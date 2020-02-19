На встрече с IBU не обсуждался вопрос восстановления СБР

Президент СБР Владимир Драчев рассказал о встрече руководителей национальных федераций с Международным союзом биатлонистов. По его словам, вопрос восстановления членства СБР не обсуждался.

— На ней обсуждались технические вопросы, тема восстановления прав СБР не затрагивалась, — цитирует ТАСС Драчева. — Однако мы успели обсудить ее ранее. Предпосылок к тому, что сумма долга останется прежней или уменьшится, нет, напротив, очевидно, что она будет только расти.

Долг СБР перед IBU сейчас составляет 356 тысяч евро. Глава СБР подчеркнул, что одной из причин повышения долга организации могут стать допинговые дела бывших российских биатлонистов Светланы Слепцовой, Евгения Устюгова, Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой и Яны Романовой, которые будут рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Если их апелляции не будут удовлетворены, судебные издержки и возврат призовых по причине аннулирования результатов спортсменов могут возложить на СБР.