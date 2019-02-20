"Моя форма еще не достигла пика". Эберг - о победе в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка-2018 Ханна Эберг заявила, что не находится в своей самой лучшей форме. 23-летняя спортсменка выиграла золото в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Минске.

- Это действительно было непросто, - приводит слова Эберг официальный сайт IBU. -Я начала очень быстро. После первой стрельбы почувствовала, что я контролирую погодные условия, но ветер оказался более хитрым, чем я думала.

Сегодня я была быстрой. Моя форма еще не достигла своего пика, поэтому я действительно довольна этой победой.

Эберг занимает 10-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 421 очко.

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