"Многовато промазал". Елисеев - о своем выступлении в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что допустил много промахов во время индивидуальной гонки на чемпионате Европы, который проходит в Минске. 25-летний спортсмен занял 5-е место, промахнувшись 4 раза.

- Гонка прошла нормально, но надеюсь, мы еще разгонимся, - приводит слова Елисеева официальный сайт СБР. - Жена сказала, что я молодец, хотя я не разделяю ее мнения. Все-таки многовато промазал. Наверное, я более критично оцениваю свои выступления. Хотя когда Аня сама бегала, она тоже себя оценивала более строго, чем я. На первой стойке у меня были очень сложные условия, меня постоянно сдувало, но в любом случае надо было работать лучше.

Самочувствие нормальное, но не идеальное. Есть хорошая крейсерская скорость, но надо добавлять к чемпионату мира. Сбор прошел продуктивно, я стабильно чувствовал себя по всей дистанции, хотя сегодня была такая каша, что справиться с ней было крайне сложно. Сейчас будет пара-тройка кризисных дней, а потом мы разбежимся. Завтра хотел бы выступить в обычной смешанной эстафете, но решать в любом случае тренерам.

Елисеев занимает 29-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 213 очков.

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