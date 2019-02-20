"Многое зависело от везения". Сливко - об индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что стрельба во время индивидуальной гонки на чемпионате Европы в Минске зависела от везения. 24-летняя спортсменка заняла 6-е место, допустив три промаха.

- Я не думала о том, что я лучшая в российской команде, - приводит слова Сливко официальный сайт СБР. - Все борются и стараются. То, что сегодня у меня получилось чуть лучше ни о чем не говорит. Одна гонка - это не показатель. Конечно, со стрельбой можно справиться, но многое зависело от везения.

Сбор в Риднау прошел по плану, мы выполнили всю запланированную работу. На Кубке IBU мне в этом сезоне спокойнее, я чувствовала себя увереннее. Мне немножко страшно ехать на Кубок мира, поэтому не было рвения туда попасть. Думаю, что я чуть-чуть добавила в сравнении с прошлым годом в лыжном ходе.

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