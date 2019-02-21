Матвей Елисеев: "Жена сказала, что я молодец, хотя я не разделяю ее мнения"

Россиянин Матвей Елисеев​ прокомментировал результаты индивидуальной гонки на чемпионате Европы в Минске, где 25-летний спортсмен допустил четыре промаха, сообщает официальный сайт СБР.

– Гонка прошла нормально, но надеюсь, мы еще разгонимся. Жена сказала, что я молодец, хотя я не разделяю ее мнения. Все-таки многовато промазал. Наверное, я более критично оцениваю свои выступления. Хотя когда Аня сама бегала, она тоже себя оценивала более строго, чем я. На первой стойке у меня были очень сложные условия, меня постоянно сдувало, но в любом случае надо было работать лучше. Самочувствие нормальное, но не идеальное. Есть хорошая крейсерская скорость, но надо добавлять к чемпионату мира, – приводит слова Елисеева официальный сайт СБР.

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