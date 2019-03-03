Мартен Фуркад: "Логинов вернулся сильнее, чем был. Я не единственный, кто ему не доверяет"

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что не доверяет Александру Логинову. Французский спортсмен добавил, что россиянин стал сильнее после того, как отбыл дисквалификацию.

- Громкое выступление против допинга - это моя защита, - приводит слова Фуркада SVT. - Это единственное, что я могу сделать, чтобы показать, что я не использую допинг. Если тестов недостаточно для того, чтобы показать мою честность, единственное, что у меня остается, - это высказаться.

Логинов раньше принимал ЭПО. Он вернулся сильнее, чем был до этого. Возможно, я слишком много говорю, но я искренне верю, что являюсь не единственным человеком, который сейчас ему не доверяет. Только я и Себастьян Самуэльссон говорим об этом публично.

Напомним, Логинов был дисквалифицирован на два года после того, как в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин в ноябре 2013-го. Фуркад неоднократно критиковал россиянина, в частности, назвав "позором" его победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

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