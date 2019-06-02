Логинов защитил работу магистра

Российский биатлонист Александр Логинов защитил магистерскую работу в Саратовском институте физкультуры и спорта, сообщает официальный сайт вуза. Он представил работу на тему "Исследование особенностей организации и реализации волевой подготовки биатлонистов".

"Она вызвала большой интерес у комиссии и присутствующих, которые задавали вопросы не только по теме исследования, но и по профессиональной спортивной деятельности магистранта. Александр подробно рассказал об успехах и проблемах своей работы, психологическом взаимодействии спортсменов и тренеров в тренировочном и соревновательном процессах", - говорится в сообщении СГУ.

Помимо Логинова, защиту успешно прошел серебряный призер ЧМ по волейболу среди молодежных сборных, волейболист "Газпром-Югры" Александр Чефранов.