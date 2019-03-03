Логинов, Гараничев и Юрлова - в составе сборной России на ЧМ

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды для участия в чемпионате мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта, информирует официальный сайт СБР.

Состав сборной России:

мужчины - Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев(присоединится к команде 8 марта)

Седьмой участник чемпионата мира будет заявлен позже



женщины - Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.