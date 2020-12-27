Куклина вошла в состав сборной России на январские этапы Кубка мира

По итогам гонок чемпионата и Кубка России, которые завершились в Чайковском 27 декабря, тренерский штаб национальной команды определился с составами женских сборных, которые будут готовиться к январским стартам на этапах Кубка мира и Кубка IBU, информирует сайт СБР.

«Составы команд для выступления на Кубке мира и Кубке IBU были определены согласно критериям отбора, утверждённым в ноябре. Вероятность ротации будет зависеть от того, кто как себя проявит во время январских стартов — тренеры сборной могут посчитать нужным поднять кого-то в главную команду, а кто-то вместо Оберхофа отправится в Арбер», — отметил президент СБР Виктор Майгуров.



Состав главной команды, в который ранее вошли Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова, пополнили победительница индивидуальной гонки в Чайковском Лариса Куклина, а также лидеры российского внутреннего рейтинга Наталья Гербулова и Екатерина Носкова.



К выступлению на Кубке IBU по решению тренерского штаба будут готовиться Татьяна Акимова и Тамара Воронина, а также юниорки Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко. Ольга Мощенкова, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова и Полина Шевнина также попали в эту команду по итогам соревнований чемпионата и Кубка России.



Ближайшие этапы международных соревнований состоятся в январе в Германии — пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в Оберхофе, а два первых этапа Кубка IBU — в Арбере.