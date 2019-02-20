Красимир Анев: "Всегда рад, когда приезжаю в Россию и Белоруссию"

Болгарский биатлонист Красимир Анев заявил, что ему нравится приезжать в Россию и Белоруссию. 31-летний спортсмен выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, который проходит в Минске.

- В последний момент решил, что надо ехать сюда, - сказал Анев в эфире канала "Матч ТВ". - Надеялись хорошо выступить в эстафете. Понимал, что у меня скорость хуже. Поэтому стрелял медленно - ветер дул постоянно. Мне помогло, что я готовился в Болгарии - там сильно дует зимой. Всегда рад, когда приезжаю в Россию и Белоруссию. Это страны, близкие нашей славянской культуре.

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