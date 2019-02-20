IBU запустил конфиденциальный веб-портал для осведомителей

Международный союз биатлонистов (IBU) запустил конфиденциальный интернет-портал для осведомителей, информирует официальный сайт организации. Портал был разработан независимой комиссией под руководством английского юриста Джонатана Тейлора.

- Информаторы могут (если захотят) оставаться анонимными, а также общаться с комиссией через защищенный "почтовый ящик", - сообщается на официальном сайте IBU. - Только члены комиссии могут получить доступ к системе информирования. Ни сотрудники, ни официальные лица, ни члены IBU не могут получить доступ к системе или любой информации, представленной в ней. Комиссия призывает всех, кто обладает актуальной информацией, имеющей отношение к ее расследованиям или в целом к честности в ​​биатлоне, посетить данный портал.

Напомним, комиссия под руководством Тейлора была создана в ноябре 2018-го года для расследования обвинений в адрес IBU. Ее работа касается бывшего главы IBU Андерса Бессеберга и экс-генерального секретаря организации Николи Реш. Они подозреваются в коррупции.

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