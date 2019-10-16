IBU не получал запрос на переход Подчуфаровой в сборную Словении
16 октября 2019, 15:37
Международный союз биатлонистов (IBU) не получал запрос на переход российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении, сообщили в организации.
— По этой теме мы пока никаких документов или заявок не получали, — цитирует представителя организации ТАСС.
Ранее генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак сообщил, что Ольга Подчуфарова хочет сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении. 27-летняя спортсменка — бронзовый призер чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете. В ее активе одна победа в личных гонках на Кубке мира.