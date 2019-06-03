Губерниев призвал власти помочь журналисту, побывавшему в Чернобыле

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме рассказал историю про журналиста Александра Колтакова. По его словам, он побывал в Чернобыле после аварии на атомной электростанции и является героем.

– Я не знаю, что там насчёт сериала „Чернобыль“, пока не посмотрел, – написал Губерниев. – Расскажу только одну историю. Вот этот дядька, известный журналист Александр Колтаков, любимец Николая Озерова, был популярным телеведущим и корреспондентом. Колтаков – мой телевизионный учитель! Так вот. Он был в Чернобыле в командировке почти сразу после аварии! По заданию редакции дважды облетел реактор на вертолёте, а потом… Потом пришёл офицер КГБ СССР, забрал отснятый материал и сказал, что никто никуда на этом вертолёте не летал!

Далее у Колтакова начались серьёзные проблемы со здоровьем, он получил серьёзную дозу облучения, сейчас ему очень непросто, Александр Владимирович на инвалидности, но статус чернобыльца ему, конечно, не дали! Ведь он же никуда не летал! Кстати, тогда многим предлагали лететь, но согласился только Колтаков! Вот так большая страна забила огромный болт на настоящего героя-журналиста! Может, сейчас можно что-то изменить? Товарищи высокие руководители и неравнодушные? Присвоим статус чернобыльца Колтакову? Или нам слабо?