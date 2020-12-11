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Губерниев — об антирекорде России в биатлоне: «Не удивлюсь, если и дальше будем проигрывать»

11 декабря 2020, 16:26

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» результаты женского спринта в Хохфильцене, по результатам которого Россия вновь осталась без медалей — уже в 28-й гонке подряд.

Это повторение антирекорда, установленного в сезоне-2019/2020. Последнюю награду для России добыл Александр Логинов на чемпионате мира, завоевав бронзу в гонке преследования 16 февраля.

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— Вся биатлонная общественность сейчас обсуждает, что Павлова и Кайшева не дают интервью «Матч ТВ», — сказал Губерниев «СЭ». — Это то, чем они запомнились. А какой смысл с ними разговаривать? Какие они такие места занимают? Мы же хотели всколыхнуть. Человек с таким потенциалом, как Кайшева, должен быть наверху. Тренеры говорят, что знают, что делают. Мы до старта хороши, но во время соревнований начинаются проблемы. Надежды на эстафету, но сейчас команда не готова, мы это видим.

Антирекорд состоялся. Не удивлюсь, если и дальше будем проигрывать. Но конкуренция сейчас большая, будем рады любой медали, которая, надеюсь, будет совсем скоро.

(Константин Колмаков)

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