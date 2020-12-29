Губерниев о победе Елисеева и Павловой: «Комментатор обеспечил»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале опубликовал сообщение о победе российских биатлонистов Матвея Елисеева и Евгении Павловой на «Рождественской гонке» в Рупольдинге.
«Комментатор обеспечил», — говорится в сообщении.
Отметим, что перед гонкой вопрос про безмедальную серию задали чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. «Если нет результата — виноваты только вы сами, — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ». Должны выступать лучше».
Хабиб попросил — биатлонисты сделали ?? pic.twitter.com/qItr9fHhJS— Матч ТВ (@MatchTV) December 28, 2020
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