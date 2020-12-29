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Губерниев о победе Елисеева и Павловой: «Комментатор обеспечил»

00:05
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале опубликовал сообщение о победе российских биатлонистов Матвея Елисеева и Евгении Павловой на «Рождественской гонке» в Рупольдинге.

«Комментатор обеспечил», — говорится в сообщении.

Отметим, что перед гонкой вопрос про безмедальную серию задали чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. «Если нет результата — виноваты только вы сами, — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ». Должны выступать лучше».

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1514

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