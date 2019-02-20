17:21 20 февраля | Биатлон

Глазырина должна вернуть 31 тысячу евро призовых после дисквалификации за допинг

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Российская биатлонистка Екатерина Глазырина должна вернуть 31 тысячу евро призовых. Это является одним из условий допуска 31-летней спортсменки к международным стартам после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. 

- Международный союз биатлонистов уведомил Глазырину о том, что она должна вернуть 31 тысячу евро призовых, - приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией. - Если она не выполнит это условие, то не будет допущена к международным соревнованиям.

Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал все результаты Глазыриной с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года. Срок двухлетней дисквалификации спортсменки истек 9 февраля. 

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https://tass.ru/sport/6139688

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