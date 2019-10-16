Глава СБР рассказал об изменениях процедуры отбора в сборную России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что процедура отбора в сборную России в новом сезоне претерпит небольшие изменения. По словам Драчева, число спортсменов, которые могут попасть в национальную команду на декабрьские этапы международных соревнований будет сокращено.

В прошлом сезоне состав мужской и женской сборных России для участия в международных турнирах формировался по результатам контрольных стартов, в которых могли принимать участие как те биатлонисты, кто проходил централизованную подготовку на протяжении всего предсезонного периода, так и те, кто находился на самоподготовке.

— Мы разбили сезон на три триместра, — приводит РИА «Новости» слова Драчева. — На первый триместр будет выбрана команда по результатам контрольных тренировок или контрольных стартов, которые пройдут в Тюмени. На них будут допущены все желающие. Это приблизительно по 25 человек и у мужчин, и у женщин. Но основные команды, которые поедут на Кубок мира и Кубок IBU, будут сформированы только из тех, кто проходил централизованную подготовку в сборной страны.

Формироваться состав будет, как и в прошлом году, не просто решением тренерского штаба, когда взяли и кого-то поставили в состав, а по результатам контрольных тренировок. Просто количество спортсменов, которые могут попасть в сборные на декабрьские этапы, мы немножко сократили: только те, кто проходил централизованную подготовку на протяжении всего предсезонного периода.

Драчев подчеркнул, что участвовать в этих контрольных тренировках могут и те спортсмены, которые не проводили предсезонную подготовку в составе сборной России. Только эти спортсмены в случае успешного выступления на контрольных стартах смогут рассчитывать на попадание в сборную для участия в Кубке мира и Кубке IBU уже после Нового года.