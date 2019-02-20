"Этот успех имеет большое значение для Болгарии". Анев - о победе в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Болгарский биатлонист Красимир Анев заявил, что его победа в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Минске имеет большое значение для всей Болгарии. 31-летний спортсмен добавил, что боролся до конца.

- Я знал, что был первым после последней стрельбы, - приводит слова Анева официальный сайт IBU. - Я также знал, что Тарьей Бе намного быстрее меня ходом. Я боролся до конца. Мне удалось получить некоторое преимущество на финише. Для Болгарии этот успех имеет большое значение. Мы готовились к этому чемпионату дома, где также дул сильный ветер. Это помогло.

Анев занимает 40-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 131 очко.

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