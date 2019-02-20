"Это позор вообще". Павлова - о шести промахах в индивидуальной гонке

Российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что столкнулась с сильным ветром во время индивидуальной гонки на чемпионате Европы в Минске. 25-летняя спортсменка допустила 6 промахов.

- Я месяц не делала никакой подводящей работы, не бежала контрольный старт. Побежала эту гонку как тестовую. Хотела посмотреть, смогу ли протерпеть 15 километров, - сказала Павлова в эфире канала "Матч ТВ". - Как видно, после месяца гуляний все не так плохо. Это не Рупольдинг, где я реально хотела сойти.

Начала гонку в своем темпе, надо было посмотреть на организм. Это первый старт – месяц я просто гуляла. Шесть промахов? Это позор вообще. Сильный ветер - тебя просто сдувает. Главное - в щит бы попасть, а не в установку. Бежать гонки стоит: буду разгоняться перед чемпионатом мира.

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