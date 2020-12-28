Матвей Елисеев прокомментировал победу в «Рождественкой гонке» в Рупольдинге. В паре с Евгенией Павловой он одержал победу в масс-старте, а затем отстояли свое преимущество в пасьюте.

«Свежий снег, из-за этого трасса была очень сложная. Да, где-то повезло, что так хорошо отстрелялись. Какие планы дальше? Будем готовиться с тренером Алексеем Волковым в Австрии, а затем уже переезжать ближе к Оберхофу», — сказал Елисеев сразу после гонки.

Пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в немецком Оберхофе 8-10 и 13-17 января, два первых этапа Кубка IBU — в немецком Арбере (14-17 и 20-23 января).