Елисеев объяснил, в чем хорош Шипулин как комментатор

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что его жене понравилось, как олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин комментировал чемпионат мира-2019 в шведском Эстерсунде.

- Дмитрий Губерниев действительно немного неоднозначная личность, - приводит слова Елисеева "Инфопортал Зеленограда". - Может и похвалить, может и кнутом наказать. На самом деле он много делает для биатлона. Просто именно в комментариях он уделяет много внимания каким-то околобиатлонным вопросам, а не самому биатлону. Мне как спортсмену это не очень интересно.

Вот жена смотрела чемпионат мира, когда его комментировал Шипулин. Ей очень понравилось, как он объяснял, для чего у человека на винтовке грузик, для чего еще что-то. Ей это интересно. И это будет интересно и полезно молодому профессионалу, чтобы себя развить. Обычному зрителю это, возможно, покажется занудством. Так что здесь каждый выбирает своего комментатора.

Напомним, в минувшем сезоне Елисеев занял 29-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 298 очков. На чемпионате мира-2019 он завоевал бронзу в мужской эстафете.

Все о биатлоне - здесь