Елисеев и Павлова выиграли «Рождественскую гонку» в Рупольдинге

Россияне Матвей Елисеев и Евгения Павлова выиграли «Рождественскую гонку» в Рупольдинге. Россияне стартовали с преимуществом в девять секунд от команды Германии и уверенно добились успеха, зайдя на два круга штрафа на восьми рубежах.

Вторыми стали немцы Шемпп и Пройсс, уступившие семь секунд, третьими стала еще одна немецкая команда — Хермманн/Долль, которая на финише обошла итальянцев Вирер и Хофер. Они уступили России порядка 25 секунд.

Напомним, суммарно в гонках Кубка мира и чемпионата мира россияне не выигрывали медали в 39 гонках кряду.